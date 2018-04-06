В Китае родители нашли свою пропавшую дочь после 24 лет поисков

4 Апреля 2018 19:07

Сегодня из Китая пришла поистине радостная новость. Там родители нашли свою пропавшую дочь после 24 лет поисков. Кан Ин уже встретилась со своей мамой. Дочь жителя Китая Вана Мин Цина пропала в трехлетнем возрасте. Отец все эти годы не терял надежду: он даже устроился на работу таксистом в городе Чэнду, мечтая, что однажды его дочь или ее знакомые могут сесть в пассажирское кресло его такси. Невероятная история поисков и встречи после долгих лет разлуки вызвала бурю эмоций в Китае, где многие празднуют воссоединение семьи.