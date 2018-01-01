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В Киеве проходит марш в честь дня рождения Степана Бандеры
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1 Января 2018 21:13

В Киеве проходит марш в честь дня рождения Степана Бандеры

В нем принимают участие около тысячи человек. Шествие идет по центральным улицам столицы и завершится народным вече на Майдане Незалежности. Участники держат в руках государственные и красно-черные флаги, также флаги партии "Свобода". Степан Бандера был лидером Организации украинских националистов, которых обвиняют в сотрудничестве с фашистами.

  

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