В Киеве между митингующими и силовиками произошла потасовка

19 Октября 2017 07:22

В Facebook появилось видео попытки штурма сотрудниками правоохранительных органов палаточного городка на улице Грушевского в центре Киева. Ролик опубликовало на своей странице движение "Визволення". Между митингующими и силовиками произошла потасовка, силовики применили слезоточивый газ и провели задержания. Анонсированная же встреча главы Украины Петра Порошенко с депутатом Верховной рады Мустафой Найемом, который является одним из организаторов митинга у здания парламента, не состоялась.

Во вторник несколько тысяч человек вышли на демонстрацию в центре Киева, требуя отменить депутатскую неприкосновенность, создать антикоррупционный суд и внести изменения в избирательное законодательство. Митингующие разбили палатки возле Рады и заявили, что не разойдутся, пока их требования не выполнят.