В Хельсинки прошли первые полномасштабные переговоры президентов России и США

Главное политическое событие дня сегодня состоялось в Хельсинки. Первые полномасштабные переговоры президентов России и США. Как отметил Дональд Трамп, это хороший старт для всех. Лидеры обсудили широкий спектр вопросов - от выстраивания двухсторонних отношений до мировых проблем. По факту Россия и США сегодня определяют политическую повестку дня во всем мире. Кстати, эта встреча в Хельсинки также началась с футбольной тематики. Трамп поздравил Путина с успешным проведением чемпионата мира по футболу. По словам американского лидера, это был один из лучших чемпионатов за все время.

Кстати, сегодня он получил из рук Путина весьма символичный подарок. Обо всем по порядку Юрий Козлов. Сейчас есть возможность сделать так, чтобы отношения между двумя странами стали "чрезвычайно хорошими". С таким мнением выступил Дональд Трамп в самом начале двухсторонней встречи. Он напомнил, что говорил о необходимости наладить отношения с Россией еще во время своей предвыборной кампании.

Украина, Сирия, ядерная политика, реализация проекта "Северный поток - 2" - собственно, лидеры подтверждают, что повестка переговоров и широкая, и сложная. Известно, что европейские политики с опасением ждали решений, к которым придут лидеры России и США, а американский истеблишмент не очень-то хотел сближения позиций глав государств. За общением Путина и Трампа пристально следят порядка полутора тысяч журналистов, более двух с половиной тысячи гостей.

После двухчасовых переговоров тет-а-тет за закрытыми дверями началась встреча в расширенном составе. На полях саммита впервые встретились министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Майкл Помпео.

Сами президенты подвели итоги встреч уже на совместной пресс-конференции.

Владимир Путин, Президент России:

"Встреча проходила в деловой и откровенной атмосфере. Всем очевидно, что двусторонние отношения переживают сложный период, однако эти трудности, сложившаяся напряженная атмосфера не имеют объективных причин. Холодная война давно закончилась, и обстановка в мире кардинально изменилась. Нужна новая философия российско-американских отношений. Для этого необходимо привлечь экспертов и аналитиков. В целом мы довольны нашей первой полномасштабной встречей".

Дональд Трамп, Президент США:

"Конструктивный диалог между Россией и США может принести стабильность в этот мир. Как президент я всегда хочу сделать лучшее для Америки и американцев. Сегодня я обсудил с Путиным вмешательство России в наши выборы и получил необходимые ответы. Наши ожидания опираются на реализм - сотрудничество и мир. Но нам надо сосредоточиться на тех сферах, которые представляют наши общие интересы".

Формат исторического саммита получился довольно свободным. В финской полиции рассказали, что переговоры прошли в штатном режиме, атмосфера в Хельсинки спокойная. Отмечен мирный характер протестов. Отличились местные рестораторы. В меню добавили блюдо Trumputin, совмещающее в себе классическое русское и американское блюда. Получилось экстремально - на одной тарелке подают русский блин с красной рыбой и сметаной и американские панкейки с ягодами и сахарной пудрой. Это необычное солено-сладкое сочетание войдет в историю. Важно, чтобы результаты сегодняшнего диалога Москвы и Вашингтона пришлись по вкусу остальному миру. И на последующих встречах Россия и США решат все вопросы, которые были затронуты в ходе саммита.