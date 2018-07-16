В Хельсинки проходит первая полномасштабная встреча лидеров России и США

16 Июля 2018

В Президентском дворце в центре Хельсинки проходит первая полномасштабная встреча лидеров России и США. Двусторонние переговоры Владимира Путина и Дональда Трампа начались с беседы тет-а-тет, диалог продолжался более двух часов. Известно, что в его ходе глава Соединенных Штатов поздравил российского коллегу с успешным проведением чемпионата мира по футболу. Путин в ответ выразил желание обстоятельно обсудить российско-американские отношения и ряд других важных вопросов. В эти минуты стороны продолжают переговоры в расширенном составе. На повестке - кроме обсуждения двустороннего сотрудничества, ситуация в Сирии и реализация проекта "Северный поток - 2". Встреча завершится совместной пресс-конференцией.

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