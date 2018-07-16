В Хельсинки подходит к концу первая полноформатная встреча президентов России и США

Внимание мировых СМИ в эти минуты приковано к Хельсинки. В центре города в Президентском дворце подходит к концу первая полноформатная встреча президентов России и США. О чем беседовали политики и каких договоренностей сумели достичь, станет известно в ходе совместной пресс-конференции, которая запланирована сразу после перерыва на ланч. К слову, Владимир Путин прибыл в Хельсинки непосредственно ко встрече с Трампом, а глава Белого дома прилетел в столицу еще накануне и уже успел встретиться с президентом Финляндии.

Исторические переговоры проходят в Хельсинки при беспрецедентных мерах безопасности. За порядком следят тысячи полицейских. На границе Финляндии возобновилась проверка документов.