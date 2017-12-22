В Харбине появился парк развлечений для пингвинов

23 Декабря 2017 21:45

Забавные кадры пришли сегодня из Харбина. Здесь появился парк развлечений для пингвинов. Вначале птицы отнеслись к ледяным горкам и бассейну весьма настороженно, но спустя всего несколько часов пингвины вовсю освоились и наперебой показывали свои навыки в скоростном спуске, не обращая внимания на туристов.