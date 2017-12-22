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В Харбине появился парк развлечений для пингвинов
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23 Декабря 2017 21:45

В Харбине появился парк развлечений для пингвинов

Забавные кадры пришли сегодня из Харбина. Здесь появился парк развлечений для пингвинов. Вначале птицы отнеслись к ледяным горкам и бассейну весьма настороженно, но спустя всего несколько часов пингвины вовсю освоились и наперебой показывали свои навыки в скоростном спуске, не обращая внимания на туристов.

  

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