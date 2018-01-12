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В Казахстане мыши погрызли деньги в банкомате
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13 Января 2018 15:09

В Казахстане мыши погрызли деньги в банкомате

Необычное покушение. В Казахстане мыши забрались в банкомат и погрызли находившиеся там деньги. Инцидент произошел в пригороде Астаны. Момент вскрытия кассеты аппарата попал на видео. Сначала сотрудники увидели ворох испорченной наличности, позже и самих преступников. Администрация финансового учреждения заявила, что материальный ущерб, нанесенный грызунами, составил около 300 долларов. Отмечу, в Астане сейчас минус 22. Мыши спрятались в банкомате, спасаясь от суровых погодных условий.

  

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