В Казахстане мыши погрызли деньги в банкомате

13 Января 2018 15:09

Необычное покушение. В Казахстане мыши забрались в банкомат и погрызли находившиеся там деньги. Инцидент произошел в пригороде Астаны. Момент вскрытия кассеты аппарата попал на видео. Сначала сотрудники увидели ворох испорченной наличности, позже и самих преступников. Администрация финансового учреждения заявила, что материальный ущерб, нанесенный грызунами, составил около 300 долларов. Отмечу, в Астане сейчас минус 22. Мыши спрятались в банкомате, спасаясь от суровых погодных условий.