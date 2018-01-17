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В Каталонии пройдет первое заседание нового парламента
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17 Января 2018 15:09

В Каталонии пройдет первое заседание нового парламента

Две крупнейшие группы, выступающие за независимость автономии, выдвигают Карлеса Пучдемона на пост главы женералитета. Тем временем испанский премьер Мариано Рахой предостерег экс-главу региона от попыток управлять Каталонией из Бельгии, где тот скрывается от правосудия. Иначе правительство обратится в Конституционный суд.

  

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