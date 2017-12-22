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В Каталонии подсчитали голоса на выборах в местный парламент
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22 Декабря 2017 21:20

В Каталонии подсчитали голоса на выборах в местный парламент

Большинство - у сторонников отделения от Испании. Им предстоит до 23 января сформировать парламентскую фракцию большинства, после чего будет сформировано правительство. Явка была рекордной. На избирательные участки пришли почти 82% каталонцев. Новый глава Каталонии будет избран до 7 апреля. Сторонники независимости Каталонии ликуют. А эксперты говорят, что такое развитие политических событий вновь спровоцирует новый виток дестабилизации обстановки в регионе.

  

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