В Каталонии подсчитали голоса на выборах в местный парламент

22 Декабря 2017 21:20

Большинство - у сторонников отделения от Испании. Им предстоит до 23 января сформировать парламентскую фракцию большинства, после чего будет сформировано правительство. Явка была рекордной. На избирательные участки пришли почти 82% каталонцев. Новый глава Каталонии будет избран до 7 апреля. Сторонники независимости Каталонии ликуют. А эксперты говорят, что такое развитие политических событий вновь спровоцирует новый виток дестабилизации обстановки в регионе.