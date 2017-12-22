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В Карлсруэ арестован гражданин Германии, подозреваемый в организации теракта
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21 Декабря 2017 09:00

В Карлсруэ арестован гражданин Германии, подозреваемый в организации теракта

В немецком городе Карлсруэ арестован гражданин Германии, подозреваемый в организации теракта. Он планировал на машине врезаться в трибуны вокруг катка. 29-летнего мужчину обвиняют в связях с группировкой "Исламское государство" - в прошлом году он прошел в Ираке подготовку в качестве боевика ИГ.

  

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