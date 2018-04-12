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В Канаде полиция ищет подозреваемых в нанесении ножевых ранений двум прохожим
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13 Апреля 2018 07:09

В Канаде полиция ищет подозреваемых в нанесении ножевых ранений двум прохожим

В Канаде полиция ищет подозреваемых в нанесении ножевых ранений двум прохожим в центре Торонто. Пострадавшие в больнице в тяжелом состоянии. Число нападавших устанавливается. Как сообщает CTV, в розыске молодые люди в возрасте около 20 лет. Отмечается, что оба нападения произошли в одном и том же районе, но жертвы не знакомы друг с другом.

 

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