13 Апреля 2018 07:09

В Канаде полиция ищет подозреваемых в нанесении ножевых ранений двум прохожим в центре Торонто. Пострадавшие в больнице в тяжелом состоянии. Число нападавших устанавливается. Как сообщает CTV, в розыске молодые люди в возрасте около 20 лет. Отмечается, что оба нападения произошли в одном и том же районе, но жертвы не знакомы друг с другом.