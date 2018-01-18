18 Января 2018 12:11

Очередная дуэль - в мире дикой природы. В Канаде лиса и сова решили выяснить отношения. Встреча зверей произошла на пирсе у стоянки яхт.

Сначала летающий хищник пикирует на лису, а после приземляется на снег. Но на земле рыжая почувствовала себя гораздо увереннее и уже теперь она начинает атаковать птицу. Впрочем, эта потасовка ничем не заканчивается, и лисица уходит восвояси, при этом не пострадав.