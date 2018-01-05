В Канаде и США десятки погибших от морозов

6 Января 2018 09:06

Канада во власти непогоды. На востоке страны из-за снегопада и мощных ветров более ста тысяч человек остались без света. Синоптики передают, что температура в некоторых районах может упасть до 30 градусов, а в атлантической части Канады выпадет месячная норма осадков - до 40 сантиметров снега.

К слову, жертвами аномальной зимы в Канаде стали 2 человека, в США цифра достигла 19.

А во Франции уже подсчитывают ущерб от урагана "Элеанор", который обрушился на страну в первую неделю января. По предварительным оценкам, сумма нанесенного урона составляет не меньше 200 миллионов евро. Погибли 15 человек, еще 25 пострадали.