В мире
6 Января 2018 09:06
В Канаде и США десятки погибших от морозов
Канада во власти непогоды. На востоке страны из-за снегопада и мощных ветров более ста тысяч человек остались без света. Синоптики передают, что температура в некоторых районах может упасть до 30 градусов, а в атлантической части Канады выпадет месячная норма осадков - до 40 сантиметров снега.
К слову, жертвами аномальной зимы в Канаде стали 2 человека, в США цифра достигла 19.
А во Франции уже подсчитывают ущерб от урагана "Элеанор", который обрушился на страну в первую неделю января. По предварительным оценкам, сумма нанесенного урона составляет не меньше 200 миллионов евро. Погибли 15 человек, еще 25 пострадали.
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