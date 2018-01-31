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В Калифорнии вертолет упал прямо на жилой дом
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31 Января 2018 07:09

В Калифорнии вертолет упал прямо на жилой дом

ЧП в американском штате Калифорния. В городе Ньюпорт-Бич вертолет упал прямо на жилой дом. В результате крушения погибли три человека. Еще двое получили ранения на земле. Сообщается, что вертолет "Робинсон-44" упал в полутора километрах от аэропорта имени Джона Уэйна. Что стало причиной авиакатастрофы, выясняется.

  

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