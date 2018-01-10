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В Калифорнии в результате оползней погибли 13 человек
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10 Января 2018 08:05

В Калифорнии в результате оползней погибли 13 человек

Те штаты, которые не застыли, страдают от оползней. В Калифорнии погибли уже 13 человек. Стихия заставила тысячи жителей региона покинуть свои дома. Десятки людей были спасены из-под обломков зданий. Закрыты многие автомобильные дороги. Южная Калифорния оказалась беззащитной перед оползнями, так как внушительная часть растительности, способная сдержать потоки воды и грязи, сгорела во время осенних пожаров.

  

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