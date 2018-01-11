В Калифорнии растет число жертв ливней и оползней

11 Января 2018 09:08

Погибли 17 человек, пострадали 28, еще 13 пропали без вести. Непогода уничтожила более ста жилых домов. Самые масштабные разрушения в округах Лос-Анджелес и Санта-Барбара. Эвакуированы около 20 тысяч американцев. В зонах бедствия остаются в основном сотрудники экстренных служб. Дороги закрыты, повсюду завалы. Проливные дожди не прекращаются с начала недели. Затоплены автотрассы, повалены мосты, деревья, линии электропередачи.