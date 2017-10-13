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В Калифорнии не утихают природные пожары
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13 Октября 2017 07:05

В Калифорнии не утихают природные пожары

Число жертв стихийного бедствия увеличилось до 29 человек, более 100 пострадавших. Власти штата пытаются установить местонахождение 400 жителей. Без электричества остаются свыше 6 000 человек. Огнем уничтожены более 3500 домов и построек. Свыше 8 000 пожарных продолжают бороться с огнем, однако унять стихию не получается.  

  

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