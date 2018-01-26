В Кабуле террористы атаковали военную академию

29 Января 2018 09:02

Срочные сообщения в эти минуты приходят из Кабула. Час назад террористы атаковали военную академию. Два солдата погибли, еще десять ранены. Боевики использовали гранатометы. Во время перестрелки с военными трое исламистов ликвидированы, еще одного удалось задержать. Пятый боевик сейчас продолжает оказывать сопротивление. Ответственность за нападение взяло на себя "Исламское государство".