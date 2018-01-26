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В Кабуле террористы атаковали военную академию
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29 Января 2018 09:02

В Кабуле террористы атаковали военную академию

 Срочные сообщения в эти минуты приходят из Кабула. Час назад террористы атаковали военную академию. Два солдата погибли, еще десять ранены. Боевики использовали гранатометы. Во время перестрелки с военными трое исламистов ликвидированы, еще одного удалось задержать. Пятый боевик сейчас продолжает оказывать сопротивление. Ответственность за нападение взяло на себя "Исламское государство".

  

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