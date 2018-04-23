В Кабуле хоронят жертв вчерашнего теракта

23 Апреля 2018 15:05

В списке погибших - 31 человек. Среди них много женщин и детей. Более полусотни местных жителей получили ранения. Смертник подорвал себя в административном квартале у входа в центр регистрации избирателей. Ответственность за нападение взяла на себя группировка "Исламское государство".