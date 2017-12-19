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В Израиле введут смертную казнь для террористов
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18 Декабря 2017 12:07

В Израиле введут смертную казнь для террористов

Соответствующий законопроект согласован лидерами правящих партий. Чтобы инициатива вступила в силу, ее должны одобрить в парламенте. Израиль относится к тем странам, где смертная казнь не отменена, но и фактически не применяется. Она действует по двум статьям - преступления против человечности и госизмена. За всю историю страны смертный приговор привели в исполнение дважды. Последний раз в 1962 году, когда казнили нацистского преступника.

  

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