2 Января 2018 12:15

Новогодняя ночь, к сожалению, не обошлась без трагических инцидентов. В итальянском Турине прогремел взрыв. Сдетонировала самодельная бомба. 4 человека получили ранения. При этом во время осмотра места происшествия полицейские обнаружили еще 12- взрывных устройств. Сейчас полиция устанавливает личность изготовителя бомб.