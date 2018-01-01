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В итальянском Турине прогремел взрыв
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2 Января 2018 12:15

В итальянском Турине прогремел взрыв

Новогодняя ночь, к сожалению, не обошлась без трагических инцидентов. В итальянском Турине прогремел взрыв. Сдетонировала самодельная бомба. 4 человека получили ранения. При этом во время осмотра места происшествия полицейские обнаружили еще 12- взрывных устройств. Сейчас полиция устанавливает личность изготовителя бомб.

  

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