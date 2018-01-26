В Италии стартовали знаменитые карнавальные шествия

28 Января 2018 12:07

По традиции открыли гулянья в Венеции грандиозным шоу на воде. Отметим, в нынешнем году оно было посвящено цирку. Праздничные карнавалы в Италии продлятся три недели. Местных жителей и туристов ожидают красочные спектакли и балы. Центральным событием праздника станет Венецианский карнавал - он ведет отсчет с конца XIII века. В этом году он пройдет 2 и 3 февраля.