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В Италии стартовали знаменитые карнавальные шествия
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28 Января 2018 12:07

В Италии стартовали знаменитые карнавальные шествия

По традиции открыли гулянья в Венеции грандиозным шоу на воде. Отметим, в нынешнем году оно было посвящено цирку. Праздничные карнавалы в Италии продлятся три недели. Местных жителей и туристов ожидают красочные спектакли и балы. Центральным событием праздника станет Венецианский карнавал - он ведет отсчет с конца XIII века. В этом году он пройдет 2 и 3 февраля.

  

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