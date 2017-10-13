В Италии прошла масштабная акция против беженцев

15 Октября 2017 15:06

По мнению протестующих, переселенцы разрушают систему безопасности страны. В частности, митинг в Риме направлен против законопроекта, согласно которому дети иностранцев, рожденные в Италии, автоматически получают гражданство. По их мнению, когда теперь в Италию прибывают сотни мигрантов, такой законопроект неприемлем. Документ о так называемом праве земли в стране одобрили еще два года назад, но в сенате до сих пор не утвердили.