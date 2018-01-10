В Италии аномально тепло

10 Января 2018 07:12

В Италии побиты противоположные рекорды - здесь аномально тепло. В Риме температура поднялась почти до 20-ти градусов. А в Сицилии - до 24-х. Такая теплая погода установилась благодаря сирокко - теплому ветру, несущему воздушные массы из африканских пустынь. Но уже к концу недели погода вернется к нормальному для этого времени режиму.