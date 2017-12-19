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В Испании в четверг стартуют региональные выборы в Каталонии
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18 Декабря 2017 07:09

В Испании в четверг стартуют региональные выборы в Каталонии

Правящая Народная партия по последним опросам крайне непопулярна. Несмотря на личное участие в гонке испанского премьер-министра Мариано Рахоя, консерваторы могут оказаться в меньшинстве. А у правоцентристов есть все шансы. Накануне тысячи человек вышли на улицы Барселоны, чтобы отметить два месяца с момента заключения под стражу лидеров двух главных каталонских общественных организаций, которые выступают за независимость автономии. 
  

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