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В Испании прошел парад иберийской маски
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14 Января 2018 12:12

В Испании прошел парад иберийской маски

В Испании прошел парад иберийской маски, посвященный языческому наследию жителей Пиренейского полуострова. Около сорока групп из Испании и Португалии в сопровождении громких музыкальных инструментов вышли на улицы городов, чтобы показать уникальные маски и костюмы. Также на фестивале можно посетить большую ремесленную ярмарку и продегустировать традиционные иберийские блюда.

  

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