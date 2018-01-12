14 Января 2018 12:12

В Испании прошел парад иберийской маски, посвященный языческому наследию жителей Пиренейского полуострова. Около сорока групп из Испании и Португалии в сопровождении громких музыкальных инструментов вышли на улицы городов, чтобы показать уникальные маски и костюмы. Также на фестивале можно посетить большую ремесленную ярмарку и продегустировать традиционные иберийские блюда.