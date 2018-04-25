В Испании нашли женщину очень похожую на Дональда Трампа

25 Апреля 2018 12:07

В Интернете настоящую бурю вызвал фоторепортаж про последствия шторма в испанской провинции. На одном из фото - женщина, очень похожая на президента США. Буквально за несколько часов фото Долорес Лейс Антело стало вирусным. Женщина проживает в одном из небольших сел в Галисии уже больше сорока лет без компьютера и телефона.