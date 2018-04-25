Главная>>В мире>>В Испании нашли женщину очень похожую на Дональда Трампа
В мире
RSS
В Испании нашли женщину очень похожую на Дональда Трампа
Скачать Поделиться

25 Апреля 2018 12:07

В Испании нашли женщину очень похожую на Дональда Трампа

В Интернете настоящую бурю вызвал фоторепортаж про последствия шторма в испанской провинции. На одном из фото - женщина, очень похожая на президента США. Буквально за несколько часов фото Долорес Лейс Антело стало вирусным. Женщина проживает в одном из небольших сел в Галисии уже больше сорока лет без компьютера и телефона. 

  

Другие новости

Землетрясение в Турции Землетрасенне ў Турцыі 24.04.2018 15:07 / В мире Землетрясение в Турции

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =