В Испании и Португалии растет число жертв лесных пожаров

16 Октября 2017 15:06

Погибли не менее 27 человек, более полусотни пострадали. В Португалии активными остаются 108 очагов возгорания. С огнем борются 7 тысяч человек. Тушение осложняют погодные условия. Перекрыты около 20 автомобильных дорог, прервано железнодорожное сообщение.

В пиренейском королевстве стихия бушует в автономных сообществах Галисия и Астурия. Отменены занятия в школах, эвакуированы жители нескольких населенных пунктов. Не исключается, что причиной возгораний могут быть преднамеренные поджоги.