Главная>>В мире>>В Ирландии больше 360 000 домов остались без света из-за шторма "Офелия"
В мире
RSS
В Ирландии больше 360 000 домов остались без света из-за шторма "Офелия"
Скачать Поделиться

17 Октября 2017 07:11

В Ирландии больше 360 000 домов остались без света из-за шторма "Офелия"

Два человека погибли. Международный аэропорт Дублина отменил около 130 рейсов из-за непогоды. В столице приостановлено движение транспорта. Горожан призывают не выходить из дома и не пользоваться автомобилями. Согласно сообщениям синоптиков, порывы ветра в зоне штормового фронта достигают 200 километров в час.

  

Другие новости

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =