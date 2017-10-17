В Ирландии больше 360 000 домов остались без света из-за шторма "Офелия"

17 Октября 2017 07:11

Два человека погибли. Международный аэропорт Дублина отменил около 130 рейсов из-за непогоды. В столице приостановлено движение транспорта. Горожан призывают не выходить из дома и не пользоваться автомобилями. Согласно сообщениям синоптиков, порывы ветра в зоне штормового фронта достигают 200 километров в час.