В мире
3 Февраля 2018 12:02
В Иране задержаны 29 противниц хиджабов
Женщины арестованы за нарушение порядка. В Интернете появляются фото и видео, на которых они, сняв хиджабы, держат их на палках, словно флаг. И хотя женщины Ирана протестуют против обязательного ношения хиджаба около 40 лет, новая волна недовольствия породила большое общественное обсуждение. Власти считают, что женские митинги вызваны в первую очередь иностранной пропагандой.
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