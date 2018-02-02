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В Иране задержаны 29 противниц хиджабов
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3 Февраля 2018 12:02

В Иране задержаны 29 противниц хиджабов

Женщины арестованы за нарушение порядка. В Интернете появляются фото и видео, на которых они, сняв хиджабы, держат их на палках, словно флаг. И хотя женщины Ирана протестуют против обязательного ношения хиджаба около 40 лет, новая волна недовольствия породила большое общественное обсуждение. Власти считают, что женские митинги вызваны в первую очередь иностранной пропагандой.

  

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