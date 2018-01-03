3 Января 2018 21:18

Придет ли Персидская зима на смену Арабской весне? В Иране шестые сутки не утихает уличное противостояние. Есть погибшие и раненые. Около 500 организаторов беспорядков арестованы. Сценарий обострения уже знакомый - у протестного движения нет лидеров, однако массовые акции буквально за одну ночь охватили более 60 населенных пунктов, включая крупные города. США открыто поддержали антиправительственные выступления, ЕС призвал Тегеран действовать в отношении манифестантов помягче, а вот Турция выразила поддержку властям исламской республики - точек напряженности в регионе и без того хватает. Как и примеров того, что события, которые многим на Западе кажутся прологом к демократическим преобразованиям, оборачиваются катастрофой.

Одной из главных причин нынешнего обострения политологи называют неблагоприятную экономическую обстановку. С 2006 года Иран находился под американскими и европейскими санкциями из-за своей ядерной программы. Добиться снятия ограничений удалось лишь в 2015 году. Однако положительный эффект от отмены санкций не смог перевесить потери, которые страна понесла из-за обвала цен на нефть. 28 декабря в городе Мешхед началась акция против высокого уровня инфляции и резкого роста цен на яйца. Спустя сутки погромы и беспорядки охватили десятки городов, а экономические лозунги сменились политическими.

Число жертв столкновений превышает 20 человек. Минимум трое из них полицейские. Стражи порядка применяют газ и водометы, в ответ в правоохранителей летят камни и бутылки. Официальный Тегеран сообщает о ряде неудачных попыток захвата полицейских участков. Таким образом - говорят власти страны - демонстранты пытались получить доступ к оружию.

Ануш Эхтешами, профессор Университета Дарема (Великобритания):

"В отличие от предыдущих крупных протестов 2009 года, это обострение произошло во время правления центриста и президента-реформатора, который был успешно переизбран всего год назад. К сожалению, из-за ряда вызовов, в том числе, внешних, которые усугубились американскими санкциями, решить многие проблемы полностью не удалось. Уровень безработицы понемногу сокращается, но все еще остается высоким, то же с инфляцией. Однако власти Ирана все еще могут повернуть ситуацию себе на пользу – протесты хорошо показали направления, по которым нужно работать, чтобы стабилизировать ситуацию".

Руководство Ирана признает проблемы в экономике - в ближайшие дни, к примеру, власти страны намерены взять под госконтроль цены на услуги ЖКХ. В крупных городах усилена охрана правительственных учреждений, в Тегеране - зарубежных дипмиссий. Наиболее активных погромщиков арестовывают.

Хасан Роухани, президент Ирана:

"Я хочу, чтобы все поняли - мы свободная нация, так написано в нашей Конституции. И граждане абсолютно свободны в критике правительства или даже организации протеста. Но мы также должны помнить, что любая критика или протест должны быть направлены на улучшение ситуации в стране. Мы призываем всех иранцев к диалогу. У нас есть проблемы, и нам просто нужно время, чтобы их решить. Я также хотел бы отметить, что критика правительства и уличное насилие - это разные вещи и мы, конечно же, не будем терпеть погромы и разрушения".

Также Роухани заявил, что к протестам привели не только экономические проблемы, но и зарубежное вмешательство. Ранее погромщиков официально поддержал президент США Дональд Трамп, который с момента вступления в должность пытается аннулировать ядерную сделку с Ираном и вернуть полномасштаные санкции в отношении исламской республики. Причина такой неприязни - говорят политологи - слишком независимая внешняя политика Ирана на Ближнем Востоке. Достаточно вспомнить помощь Тегерана той же Сирии. Сегодня США заявили о намерении созвать экстренное заседание Совбеза ООН, чтобы обсудить возможность введения новых антииранских санкций, однако пока эта инициатива не получила поддержки. Представитель российского МИД Мария Захарова и вовсе припомнила США жесткое подавление беспорядков в американском Фергюсоне и во время акций "Оккупируй Уолл-стрит" несколько лет назад. В Иране тем временем на улицы начали выходить сторонники правительства. Многотысячные акции в поддержку властей проходят в Тегеране и центрах провинций.

Ричард Далтон, экс-посол Великобритании в Иране:

"Наиболее вероятный вариант развития событий - демонстрации завершатся без особых потрясений. Во-первых, в протесты вовлечены небольшие группы людей, во-вторых - мне кажется, что подавляющее большинство жителей Ирана хотят эволюционных, а не революционных изменений. Здесь все помнят потрясения, вызванных арабской весной, которая принесла много страданий соседям Ирана".

К пятнице власти Ирана ожидают традиционного роста протестной активности - как со стороны проправительственных сил, так и их оппонентов. Во многих мусульманских странах манифестации вспыхивают как раз после пятничной молитвы. Затем официальный Тегеран прогнозирует постепенное затухание уличного противостояния. В телефонном разговоре с президентом Турции Реджепом Эрдоганом Хасан Роухани отметил, что беспорядки в стране прекратятся в течение ближайших нескольких дней.