В Иране сегодня день траура по погибшему у берегов Китая экипажу танкера

15 Января 2018 07:08

6 января судно столкнулось с сухогрузом и загорелось. Затем на борту произошел взрыв. Спасатели смогли добраться до рулевой рубки и извлечь бортовой самописец. Однако проникнуть в каюту из-за высокой температуры им не удалось. Весь экипаж судна - 32 человека - погиб.



