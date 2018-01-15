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В Иране сегодня день траура по погибшему у берегов Китая экипажу танкера
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15 Января 2018 07:08

В Иране сегодня день траура по погибшему у берегов Китая экипажу танкера

6 января судно столкнулось с сухогрузом и загорелось. Затем на борту произошел взрыв. Спасатели смогли добраться до рулевой рубки и извлечь бортовой самописец. Однако проникнуть в каюту из-за высокой температуры им не удалось. Весь экипаж судна - 32 человека - погиб.


  

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