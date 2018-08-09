В Интернете высмеяли очередной реверанс Терезы Мэй

"Если бы не узкая юбка - она бы и на шпагат села! " - пользователи Интернета опять шутят над Терезой Мэй. Повод не новый - британский премьер-министр на церемонии празднования столетия битвы под Амьеном в очередной раз отвесила реверанс - на этот раз принцу Уильяму. И вышло это… слегка нелепо, считают пользователи. СМИ внимательно следили за реакцией самого Уильяма. Кто-то счел, что принц едва сдержал смех.

Многие, впрочем, восхитились физической формой Мэй. "Я моложе ее на 41 год и не решился бы на такие упражнения", - написал один из пользователей.