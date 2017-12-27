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В Интернете бьет рекорды ролик с невероятной материнской радостью
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27 Декабря 2017 09:05

В Интернете бьет рекорды ролик с невероятной материнской радостью

В эти рождественские дни в Интернете бьет рекорды ролик с невероятной материнской радостью. Женщине из США на этом видео дарят зеркало от ее дочери, которая служила на флоте. Взглянув в него, мать увидела отражение девушки, которая сумела отпроситься и приехать домой на праздники. И вот оно - настоящее семейное счастье. Видео набрало в Сети к этой минуте 10 миллионов просмотров.

  

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