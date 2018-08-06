В Индонезии предупреждение о цунами снято, а жизни людей на соседнем о. Бали ничто не угрожает

В Индонезии растет число жертв мощного землетрясения на туристическом острове Ломбок. По сообщениям местных властей, в списке погибших свыше 140 человек. Большинство индонезийцы. 200 местных жителей пострадали.

Количество жертв, возможно, будет расти: на севере острова обрушились сотни домов. Развернута масштабная поисково-спасательная операция. В ней задействована армия.

Сутопо Пурво, пресс-секретарь Национального агентства по ликвидации последствий стихийных бедствий Индонезии: "Большинство людей при землетрясении погибли в результате обрушения зданий. Известно, что среди погибших в основном индонезийцы. Мы сейчас выясняем, есть ли среди пострадавших иностранные туристы".

Кевин Томас, турист (США): "Я пытаюсь улететь из Индонезии ближайшим рейсом. Продолжаются афтершоки и никто не знает, что может случиться. Власти объявили об угрозе цунами".

Тем временем из опасных районов эвакуировано свыше 10 тысяч человек, 1200 из них туристы. Власти призывают население не поддаваться панике и сохранять спокойствие. Известно, что предупреждение о цунами уже снято, а жизни людей на соседнем острове Бали ничто не угрожает. Землетрясение магнитудой 7 баллов сотрясло север Индонезии сегодня днем. За основным ударом последовали десятки афтершоков. Сейсмологи продолжают тщательный мониторинг ситуации. Отслеживает обстановку и посольство нашей страны. Среди жертв землетрясения в Индонезии белорусов нет.

При необходимости экстренной помощи для граждан Беларуси открыта специальная горячая телефонная линия для связи с консульским сотрудником +6287777700212.