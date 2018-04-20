В Индии введена смертная казнь за изнасилование детей

22 Апреля 2018 15:05

Высшая мера наказания отныне будет грозить осужденным за надругательство над несовершеннолетними младше 12 лет. До 20 лет увеличился минимальный срок наказания за изнасилование девочек до 16. Пойти на такие меры властям пришлось после массовых протестов, связанных с делом о групповом изнасиловании и убийстве 8-летней девочки.