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В Индии школьный автобус съехал в 30-метровое ущелье
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9 Апреля 2018 21:07

В Индии школьный автобус съехал в 30-метровое ущелье

ЧП в Индии. На севере страны школьный автобус съехал в 30-метровое ущелье. Погибли 26 детей, два учителя и водитель. Все школьники были младше 10 лет.

Всего в транспортном средстве находилось до 60 пассажиров. На месте трагедии работают спасательные службы. Причины ДТП устанавливаются. От имени белорусского народа и себя лично соболезнования родным и близким погибших выразил Глава белорусского государства. Пострадавшим Александр Лукашенко пожелал скорейшего выздоровления.  

  

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