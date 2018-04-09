В Индии школьный автобус съехал в 30-метровое ущелье

9 Апреля 2018 21:07

ЧП в Индии. На севере страны школьный автобус съехал в 30-метровое ущелье. Погибли 26 детей, два учителя и водитель. Все школьники были младше 10 лет.

Всего в транспортном средстве находилось до 60 пассажиров. На месте трагедии работают спасательные службы. Причины ДТП устанавливаются. От имени белорусского народа и себя лично соболезнования родным и близким погибших выразил Глава белорусского государства. Пострадавшим Александр Лукашенко пожелал скорейшего выздоровления.