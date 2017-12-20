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В Индии испытания беспилотного метро закончились аварией
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20 Декабря 2017 07:04

В Индии испытания беспилотного метро закончились аварией

Во время первого запуска состав врезался в стену депо. Как выяснилось, поезд поехал с выключенной тормозной системой. Из-за этого он не среагировал на препятствие и на полном ходу влетел в стену. К счастью, никто не пострадал. Торжественный пуск новой ветки метро в Дели с самоуправляемым составом планировали на понедельник.

  

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