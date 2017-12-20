В Индии испытания беспилотного метро закончились аварией

20 Декабря 2017 07:04

Во время первого запуска состав врезался в стену депо. Как выяснилось, поезд поехал с выключенной тормозной системой. Из-за этого он не среагировал на препятствие и на полном ходу влетел в стену. К счастью, никто не пострадал. Торжественный пуск новой ветки метро в Дели с самоуправляемым составом планировали на понедельник.