В Гватемале автобус рухнул в пропасть

25 Января 2018 07:00

Погибли 15 человек, 30 госпитализированы. Водитель пытался переехать вброд реку, вышедшую из берегов после ливней. Но поток оказался настолько сильным, что потащил за собой автобус, который упал в 40-метровый овраг. Сейчас на месте работают сотрудники экстренных служб.