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В Гватемале автобус рухнул в пропасть
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25 Января 2018 07:00

В Гватемале автобус рухнул в пропасть

Погибли 15 человек, 30 госпитализированы. Водитель пытался переехать вброд реку, вышедшую из берегов после ливней. Но поток оказался настолько сильным, что потащил за собой автобус, который упал в 40-метровый овраг. Сейчас на месте работают сотрудники экстренных служб.

  

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