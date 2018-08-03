В Греции задержали предполагаемого виновника лесных пожаров

35-летний мужчина, возможно, устроил пять поджогов в районе Марафон в Аттике. Его арестовали на месте преступления с поличным. Возгорания произошли сразу же после трагедии в этом же районе, когда в результате лесного пожара погибли 90 человек. Имя предполагаемого преступника не называется. Расследование продолжается. Напомним, в конце июля сильнейшие возгорания в Аттике уничтожили десятки домов и целые населенные пункты. Точное число погибших неизвестно до сих пор. По последним данным, опознано 91 тело. Причиной пожаров, предполагают власти, могло стать неосторожное обращение с огнем, поджог травы и веток.