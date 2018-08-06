В Греции сменилось руководство полиции и пожарной службы

6 Августа 2018

В Греции на фоне недавних катастрофических пожаров сменилось руководство полиции и пожарной службы. В отставку подал первый замминистра внутренних дел, отвечающий за вопросы защиты граждан. Оппозиция обвинила его в неумелых действиях ведомства по тушению огня. Сразу несколько очагов возгораний появилось в окрестностях Афин в конце июля. Власти не исключают, что причиной, кроме жары, могли стать поджоги или техническая неисправность электрокабеля. Данные о жертвах разнятся. На данный момент опознаны 90 тел.

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