В Греции объявлен трехдневный траур по жертвам лесных пожаров

Число погибших не прекращает расти - их уже 60, пострадавших почти две сотни. Неконтролируемое пламя продолжает бушевать в трех районах столичной области Аттика и уже вплотную подобралось к Афинам. Жители охваченных огнем регионов ищут укрытия в воде.

Греция не справляется с природной катастрофой своими силами. На подмогу уже отправились самолеты из Испании и Италии, а также пожарные бригады из Кипра. Информации о пострадавших в Греции белорусах нет, заявили в посольство нашей страны. Дипломаты отслеживают ситуацию и постоянно находятся в контакте с местными властями.