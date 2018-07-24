В Греции бушуют сильнейшие природные пожары. Количество жертв приближается к сотне

Количество жертв уже приближается к сотне. Среди погибших много детей. Люди, спасаясь, бегут к воде, только там можно выжить. На данный момент известно, что белорусов среди погибших и пострадавших нет. В Греции стоит 40-градусная жара. Огонь быстро распространяется по территории из-за сильного ветра. Поэтому, как сообщили греческие власти, ситуация и вышла из-под контроля. Закрыты несколько автомагистралей. Нарушено движение пригородных поездов.

Алексис Ципрас, премьер-министр Греции:

"В эти минуты не могу подобрать слов, чтобы описать чувства каждого нас. Греция переживает невиданную трагедию. Десятки человеческих жизней забрал чудовищный пожар. Это невыносимо для всех нас. Для тех, кто знает, что нет ничего более ценного, чем человеческая жизнь. Сегодня Греция скорбит. В память о тех, кто погиб, мы объявляем трехдневный национальный траур. Мы не должны позволить горю победить нас. Особенно в эти часы - часы борьбы, мужества, единства и прежде всего солидарности".

Афины обратились за экстренной помощью к ЕС, сообщив, что пострадал жилищный фонд и инфраструктура региона. Прежде всего необходима дополнительная техника и авиация. Многие страны выражают готовность оказать Элладе любую помощь. Нынешние пожары в Греции стали самым крупным бедствием такого рода за последние десять лет, причина - отсутствие осадков уже много месяцев.