В греческой Аттике введено чрезвычайное положение

24 Июля 2018

Причиной стали лесные пожары. Огонь подступает к Афинам. Стихия уже унесла 24 жизни, около 100 пострадавших. Пожары нарушили автомобильное и авиасообщение. Уничтожили сотни домов. В восточной части Аттики жители спасаются от огня на пляжах. Им на помощь отправлены катера Береговой охраны. На борьбу с огнем брошены даже армейские подразделения. Но и это не помогает - огонь быстро движется из-за 40-градусной жары и сильного ветра. Греция уже официально обратилась за помощью к ЕС. 

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