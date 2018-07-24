В греческой Аттике введено чрезвычайное положение

Причиной стали лесные пожары. Огонь подступает к Афинам. Стихия уже унесла 24 жизни, около 100 пострадавших. Пожары нарушили автомобильное и авиасообщение. Уничтожили сотни домов. В восточной части Аттики жители спасаются от огня на пляжах. Им на помощь отправлены катера Береговой охраны. На борьбу с огнем брошены даже армейские подразделения. Но и это не помогает - огонь быстро движется из-за 40-градусной жары и сильного ветра. Греция уже официально обратилась за помощью к ЕС.