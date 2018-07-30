В греческой Аттике число жертв лесных пожаров выросло до 91

30 Июля 2018

Четверо пострадавших скончались в больницах. Еще 25 человек числятся пропавшими без вести. Поисковую операцию в море пока прекратили из-за внезапного шторма. Эксперты идентифицировали 59 тел. Вчера в храмах по всей стране прошли поминальные службы. Напомним, пожары начались недалеко от Афин неделю назад. Сильный ветер мгновенно разнес пламя в прибрежном сосновом массиве. Уничтожены более тысячи домов и сотни машин. Этот лесной пожар стал самым смертоносным в Европе за последнее столетие.

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