В греческой Аттике число жертв лесных пожаров выросло до 91

Четверо пострадавших скончались в больницах. Еще 25 человек числятся пропавшими без вести. Поисковую операцию в море пока прекратили из-за внезапного шторма. Эксперты идентифицировали 59 тел. Вчера в храмах по всей стране прошли поминальные службы. Напомним, пожары начались недалеко от Афин неделю назад. Сильный ветер мгновенно разнес пламя в прибрежном сосновом массиве. Уничтожены более тысячи домов и сотни машин. Этот лесной пожар стал самым смертоносным в Европе за последнее столетие.