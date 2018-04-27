27 Апреля 2018 17:02

Срочные новости приходят в эти минуты из Китая. В городе Юйлинь мужчина напал на выходящих из средней школы учеников. В результате погибли 7 детей, еще 19 пострадали. Правоохранителям удалось задержать нападавшего. О мотивах преступника пока ничего не известно.