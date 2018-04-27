Главная>>В мире>>В городе Юйлинь мужчина напал на выходящих из средней школы учеников
В мире
RSS
В городе Юйлинь мужчина напал на выходящих из средней школы учеников
Скачать Поделиться

27 Апреля 2018 17:02

В городе Юйлинь мужчина напал на выходящих из средней школы учеников

Срочные новости приходят в эти минуты из Китая. В городе Юйлинь мужчина напал на выходящих из средней школы учеников. В результате погибли 7 детей, еще 19 пострадали. Правоохранителям удалось задержать нападавшего. О мотивах преступника пока ничего не известно.

  

Другие новости

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =