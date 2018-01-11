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В главном аэропорту Нью-Йорка серьезные проблемы с багажом после задержек рейсов
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11 Января 2018 12:08

В главном аэропорту Нью-Йорка серьезные проблемы с багажом после задержек рейсов

В главном аэропорту Нью-Йорка за последние дни пассажирам не вернули более четырех с половиной тысяч чемоданов и сумок. Весь этот багаж скопился с начала января после появления сбоев в расписании. Сумки не успели вернуть клиентам американский перевозчик Delta Air Lines и китайская компания Air China. Аэропорт имени Джона Кеннеди временно прекращал прием и отправку рейсов 4 января. После этого и возникли серьезные сбои в расписании, связанные с задержками рейсов.

  

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