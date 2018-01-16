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В Германии выясняют обстоятельства ДТП со школьным автобусом
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16 Января 2018 13:02

В Германии выясняют обстоятельства ДТП со школьным автобусом

В городе Эбербах машина съехала с проезжей части, столкнулась с несколькими автомобилями и врезалась в офисное здание. Пострадали 48 человек, 43 из них дети.

  

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