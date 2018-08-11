В Германии разрешили продажу видеоигр с нацистской символикой

Такое решение приняла организация УCК, которая регулирует в стране развлекательное программное обеспечение. При этом уточняется, что использование запрещенной символики должно быть социально адекватным - то есть, должно служить художественной или научной цели. Или же использоваться для воспроизведения конкретных исторических событий. Поводом для обсуждения этого вопроса стал выход игры "Вольфенштайн-2". Действия в ней происходят в выдуманном мире, где нацисты победили во Второй мировой войне. В Германии была выпущена специальная версия игры, в которой свастику заменили нейтральным треугольным символом.